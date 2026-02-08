Росія вдарила по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: зруйноване обладнання

Росія у ніч з 7 на 8 лютого знову вдарила по об'єктах групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Є влучання, зафіксовано руйнування обладнання.

Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що люди не постраждали.

"На місці — підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Це вже 19-та цілеспрямована атака на об'єкти групи з початку року.

