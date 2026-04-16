Закупівлю енергообладнання із США для "Нафтогазу" профінансують на $300 мільйонів – Свириденко

Альона Кириченко — 16 квітня, 16:45
Закупівлю енергообладнання із США для Нафтогазу профінансують на $300 мільйонів – Свириденко
ТГ Юлії Свириденко

Очільниця уряду Юлія Свириденко та президент "Ексімбанку" США Джон Йованович домовилися запустити механізм фінансування закупівлі американського енергетичного обладнання для "Нафтогазу" на суму 300 млн доларів.

Про це повідомила прем'єр-міністр у Telegram.

"Це дозволить відновити зруйновані російськими атаками об'єкти газовидобутку. Також обговорили параметри ширшої програми модернізації енергетичного сектору обсягом понад 1 млрд доларів", – зазначила вона.

Крім того, вони розглянули можливість створення механізму підтримки постачання американського LNG до України на умовах фінансування, співставних із ринковими умовами Єврозони.

"Для проходження найскладнішого опалювального сезону 2025-2026 державний "Нафтогаз" імпортував рекордні для країни 900 млн кубометрів американського LNG. Україна зацікавлена у збільшенні обсягів закупівлі американського газу і поглибленні співпраці з американськими фінансовими інституціями в цьому напрямку", – підкреслила Свириденко.

Разом з тим, обговорили формати фінансування закупівлі локомотивів для "Укрзалізниці" для першочергових потреб, зокрема відновлення рухомого складу.

"Понад 300 локомотивів компанії було пошкоджено або знищено внаслідок російських атак. Наступний етап — структурування угоди на взаємовигідних умовах із використанням доступних фінансових інструментів", – поінформувала прем'єр-міністр.

За її словами, також домовилися підписати меморандум про фінансування українських проєктів у сфері критичних мінералів та окремо розробити програми рамкового фінансування українських компаній подвійного призначення.

Нагадаємо:

Україна та США обговорили можливість залучення кредитної допомоги 1,4 млрд доларів від DFC (Міжнародної фінансової корпорації розвитку США) для оновлення енергетичного обладнання, зокрема для газовидобутку, і посилення співпраці з американським "Ексімбанком".

Українська делегація у Сполучених Штатах Америки вже досягнула важливих домовленостей з американськими компаніями щодо енергетичних проєктів в Україні.

Закупівлю енергообладнання із США для "Нафтогазу" профінансують на $300 мільйонів – Свириденко
