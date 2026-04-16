Закупівлю енергообладнання із США для "Нафтогазу" профінансують на $300 мільйонів – Свириденко

Очільниця уряду Юлія Свириденко та президент "Ексімбанку" США Джон Йованович домовилися запустити механізм фінансування закупівлі американського енергетичного обладнання для "Нафтогазу" на суму 300 млн доларів.

Про це повідомила прем'єр-міністр у Telegram.

"Це дозволить відновити зруйновані російськими атаками об'єкти газовидобутку. Також обговорили параметри ширшої програми модернізації енергетичного сектору обсягом понад 1 млрд доларів", – зазначила вона.

Крім того, вони розглянули можливість створення механізму підтримки постачання американського LNG до України на умовах фінансування, співставних із ринковими умовами Єврозони.

"Для проходження найскладнішого опалювального сезону 2025-2026 державний "Нафтогаз" імпортував рекордні для країни 900 млн кубометрів американського LNG. Україна зацікавлена у збільшенні обсягів закупівлі американського газу і поглибленні співпраці з американськими фінансовими інституціями в цьому напрямку", – підкреслила Свириденко.

Разом з тим, обговорили формати фінансування закупівлі локомотивів для "Укрзалізниці" для першочергових потреб, зокрема відновлення рухомого складу.

"Понад 300 локомотивів компанії було пошкоджено або знищено внаслідок російських атак. Наступний етап — структурування угоди на взаємовигідних умовах із використанням доступних фінансових інструментів", – поінформувала прем'єр-міністр.

За її словами, також домовилися підписати меморандум про фінансування українських проєктів у сфері критичних мінералів та окремо розробити програми рамкового фінансування українських компаній подвійного призначення.

