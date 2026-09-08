Нафта знову наближається до 100 доларів за барель

У вівторок, 8 вересня, ціна нафти трималась на рівні 98,7 долара за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у вівторок 8 вересня ціна бареля нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 98,7 долара за барель.

Загалом від минулого робочого дня ціна опустилась на 1,6 долара.

17 серпня сплинув 60-денний термін для укладення детальної мирної угоди, передбачений рамковою домовленістю між США та Іраном від червня 2026 року.

Тоді ж Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Наприкінці серпня у США також анонсували нові санкції проти Ірану, які у Вашингтоні називають "найбільшою кампанією скоординованої економічної ізоляції в історії світу".

За даними CNN, у неділю 30 серпня американські військові вперше за понад місяць завдали удару по іранському острову Ларак біля Ормузької протоки.

Іран атакував американські війська в Йорданії після ударів США по ракетних установках на острові Ларак біля Ормузької протоки.

Нагадаємо:

Американські військові заявили, що в суботу 5 вересня завдали удару по трьох іранських нафтових танкерах після того, як Корпус вартових ісламської революції запустив балістичні ракети у бік кораблів ВМС США.