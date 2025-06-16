Цены на нефть растут из-за ударов Ирана и Израиля

Цены на нефть колеблются после скачка в пятницу на 7%, когда удары Ирана по Тель-Авиву и ответ Израиля усилили риски остановки экспорта нефти с Ближнего Востока.

Об этом пишет Reuters.

В понедельник нефть оставалась волатильной после резкого скачка цен в пятницу: Brent вырос на 0,86% до 74,87 долл, а WTI - на 1,04% до 73,74 долл. Во время сессии оба бенчмарка нефти достигали более 4 долл роста, но на короткое время также падали.

Иранские ракеты попали в Тель-Авив и порт Хайфа, что вызвало новую волну беспокойства среди участников саммита G7. Гражданские жертвы с обеих сторон и предупреждения военных о новых ударах усилили страх перед эскалацией.

Ключевым риском остаются перебои в Ормузском проливе, через который ежедневно проходит до 19 млн баррелей нефти - примерно пятая часть мирового потребления.

Эксперты отмечают, что боевые действия могут повлиять на добычу Ирана, который поставляет до 3,3 млн баррелей ежедневно, из которых более 2 млн идут на экспорт. Если экспорт остановится, Китай вынужден будет переориентироваться на альтернативных поставщиков, таких как Саудовская Аравия или Россия.

Дополнительно могут вырасти цены на транспортировку и страхование танкеров, что негативно повлияет на прибыльность переработки, особенно в Азии. Аналитики также напоминают, что запасы свободных мощностей ОПЕК+ вряд ли смогут компенсировать потерю иранского экспорта.

США заявили о поддержке Израиля, но не дали четкого ответа относительно призыва к прекращению огня. Иран, в свою очередь, отказался от переговоров, пока по нему ведутся удары.

Напомним:

Фондовые рынки стран Персидского залива утром в воскресенье упали после того, как Израиль и Иран в ночь на воскресенье обменялись новыми атаками, что вызвало опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке.

В ночь на 15 мая Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю. В результате атаки погибли три человека, более 200 получили ранения, около 35 человек считаются пропавшими без вести.

В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", нацеленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

Судоходные компании предупреждают о рисках для ключевых морских маршрутов Ближнего Востока после ударов Израиля по Ирану.