Нафта взлетіла на тлі обміну ударами між Ізраїлем та Іраном

Ціни на нафту в понеділок зросли більш ніж на 3 долара за барель після нових ударів Ізраїлю по Лівану та повідомлень про вибухи в Іран.

Про це пише агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 3,20 долара, або 3,39%, до 96,24 доалра за барель. Американська WTI подорожчала на 2,87 долара, або 3,17%, до 93,41 долара за барель.

За повідомленнями місцевих медіа, рано в понеділок вибухи чули в Тегерані, Тебризі та Ісфагані, як відповідь Ізраїлю на удари Ірану напередодні. Це послабило очікування швидкої деескалації ширшої війни та відновлення потоків нафти через Ормузьку протоку.

Хоча Іран випустив залп ракет по ізраїльських цілях, президент США Дональд Трамп наполягав, що угода про завершення ширшої війни залишається цілком досяжною. Також, за повідомленнями, Трамп сказав прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу утриматися від подальших атак.

"Це не матиме жодного впливу на угоду", — сказав Трамп. "Я ухвалюю рішення. Я ухвалюю всі рішення. Він не ухвалює рішення".

Зростання стерло п'ятниче падіння цін, коли ринок реагував на надії щодо деескалації конфлікту США та Ірану. Від березня нафта подорожчала більш ніж на 50% на тлі війни та ризиків для постачання через Ормуз.

Нагадаємо:

Іран завдав ракетного удару у напрямку Ізраїлю у неділю, 7 червня. Президент США Дональд Трамп відреагував на загострення ситуації та закликав Ізраїль утриматися від відповіді.