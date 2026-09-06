США та Іран обмінялися ударами по суднах поблизу Ормузу

Американські та іранські війська обстріляли судна у водах навколо Ірану.

Про це пише Reuters.

Центральне командування США заявило, що завдало удару по трьох іранських суднах, зокрема одному біля узбережжя острова Харг, неподалік від іранського центру експорту нафти, після того, як армія Ірану запустила балістичні ракети по двох кораблях ВМС США.

"Нехай повідомлення для Корпусу вартових ісламської революції буде чітким: якщо ви обстріляєте два наших кораблі, ми накладемо на вас ще більші економічні витрати, знищивши три ваших", — заявив адмірал Бред Купер, голова Центрального командування США.

Напівофіційне іранське медіа Tasnim повідомило, що 4 американські ракети влучили в танкер у районі якорної стоянки острова Харг. Там зазначили, що ертв немає, а екіпаж танкера евакуюється.

КВІР у відповідь пригрозив посилити удари по військових суднах США в регіоні, а згодом заявив, що поцілив три танкери, а також на три судна, пов'язані зі США, в інших районах.

"Не дайте себе обдурити терористичним американським військом і утримуйтеся від будь-яких підозрілих маневрів, спрямованих на проходження через несанкціоновані водні шляхи", – заявили у ВМС КВІР на іранському державному телебаченні.

Там попередили, що інакше танкери стануть мішенями.

Довідка. Острів Харг є терміналом майже для всього іранського експорту нафти. Він забезпечує майже всі поставки та здатність завантажувати близько 7 млн барелів нафти на добу.

Reuters називає Харг вузлом для приблизно 90% іранського нафтового експорту.

Нагадаємо:

У суботу повідомлялося, що поблизу іранського острова Харг у Перській затоці, де розташований один із головних нафтових терміналів країни, чули вибухи

У травні супутникові дані свідчили про зупинку експорту нафти з острова Харг.