Цены на нефть отреагировали на удар Ирана по базам США

Цены на нефть упали в понедельник, поскольку атаки Ирана на американские военные объекты в Катаре оказались менее масштабными, чем опасались инвесторы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились более чем на 4% - до уровня ниже 72 долл за баррель, тогда как Brent опустился до примерно 76 долл после утреннего роста.

Участники рынка отмечают, что первые сообщения о запуске Ираном по меньшей мере шести ракет вызвали кратковременное беспокойство относительно закрытия Ормузского пролива - маршрута, по которому проходит до 20% мировых морских поставок нефти.

Однако, по данным Reuters, удары не привели к существенным повреждениям. Иран заранее предупредил о закрытии воздушного пространства над Дохой и предоставил указания для укрытия, что, по мнению аналитиков, могло быть признаком желания избежать эскалации.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп призвал держать цены на нефть низкими на фоне опасений относительно их резкого роста после ударов по иранским ядерным объектам.

Цены на нефть резко выросли до самого высокого уровня с января после того, как Соединенные Штаты в выходные присоединились к Израилю в атаках на ядерные объекты Ирана, что вызвало беспокойство относительно поставок нефти.