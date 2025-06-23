Президент США Дональд Трамп закликав тримати ціни на нафту низькими на тлі побоювань щодо їх різкого зростання після ударів по іранських ядерних об’єктах.

Про це пише Reuters.

Дональд Трамп через свою платформу Truth Social звернувся до енергетичних компаній із закликом "тримати ціни на нафту низькими" та попередив, що їх зростання буде "грати на руку ворогу".

Також Трамп звернувся безпосередньо до Міністерства енергетики США з проханням "бурити, бурити, бурити", натякаючи на необхідність збільшення видобутку нафти. Міністр енергетики Кріс Райт відповів у соціальних мережах, що над цим працюють.

Наразі невідомо, які саме кроки міністерство вжене для збільшення видобутку, адже рівень видобутку нафти та газу в США вже досягав рекордних показників за адміністрації Байдена.

Нагадаємо:

Ціни на нафту різко зросли до найвищого рівня з січня після того, як Сполучені Штати у вихідні приєдналися до Ізраїлю в атаках на ядерні об’єкти Ірану, що викликало занепокоєння щодо постачання нафти.