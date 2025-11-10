НАБУ: для фігурантів корупційної схеми в енергетиці побудова фортифікацій – джерело наживи

Членами злочинної організації питання захисту енергетичних об'єктів розглядалось як джерело наживи.

Про це йдеться у записах, які опублікувало Національне антикорупційне бюро.

Згідно з публікацією, 9 липня "Тенор" уточнював у "Рокета" чи буде продовжуватись будівництво захисних споруд для енергооб'єктів.

"Вони планують продовжувати будувати захисні споруди, цифри шалені. Ми будемо щось ще робити, чи закінчимо на тому, що є? І більше захисні споруди не будуватимемо?", – запитував він.

"Я б почекав. Але, бл*дь, якщо чесно, жаль грошей, марна трата", – відповів йому "Рокет".

Також, згідно з записами, фігуранти обговорювали проєкти будівництва фортифікацій для трансформаторних підстанцій АТ2 та АТ 330 вартістю по 2 млрд грн кожен.

За даними правоохоронців, фігуранти "жалілися", що за попередній контракт на 3 мільярди гривень вони отримали лише 90, проте невідомо йшлось про тисячі доларів чи мільйони гривень.

Як зазначає НАБУ, у зв'язку з тим, що середній "відкат" у них був 10-15% вони вирішують почекати більш вигідної пропозиції ще місяць.

У вересні почались масові атаки на енергоінфраструктуру України. А вже 10 жовтня, коли президент Володимир Зеленський збирав нараду щодо захисту енергооб'єктів, фігуранти обговорювали як їм підняти відсоток з 10 до 15% під час будівництва захисних споруд на Хмельницькій АЕС, інформують правоохоронці.

Нагадаємо:

Детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Міндіч залишив територію України 10 листопада – це сталося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".

У НАБУ підтвердили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи і 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", - йдеться в повідомленні.

Учасники розслідування вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".

До схеми, за версією слідства, було залучено колишнього заступника голови Фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики (Ігор Миронюк), а також колишнього правоохоронця, який обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" (Дмитро Басов).

Так, згідно з розслідуванням, в гучній корупційній справі наразі фігурує:

Колишній радник міністра енергетики - Ігор Миронюк .

Виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" - Дмитро Басов .

Бізнесмен - керівник злочинної організації - Тимур Міндіч .

Четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Використовуючи зв'язки в міністерстві та державній компанії, вони контролювали кадрові призначення, закупівлі та рух коштів.