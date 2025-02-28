Пік "мертвого сезону": на українських АЗС знизились ціни на пальне

На українських АЗС роздрібні ціни на бензин, дизель, автогаз не суттєво знизились в лютому 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 28 лютого 2025 року становлять:

на бензин А-95 56,91 гривні за літр (-0,05 гривні за місяць),

на дизельне паливо 55,30 гривні за літр (-0,02 гривні),

на автогаз 36,98 гривні за літр (-0,19 гривні).

Як зазначив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, зараз спостерігається пік "мертвого сезону" - споживання пального мінімальне, а його запасів чимало. Тому є висока ймовірність того, що в найближчому майбутньому ціни можуть ще трохи знизитися.

"Я впевнений, що потенціал для зниження цін на гривню є. Основний фактор - низький попит. Продажі зараз фактично відсутні, тому їх потрібно стимулювати, а найкращий спосіб - зниження ціни. Тому ймовірно, що ціни на всі види пального, такі як А-98, А-95, А-92 і дизель, можуть знизитися.

Однак щодо газу ситуація інша. Газ, на мою думку, не має значного потенціалу для зниження, оскільки його ціна вже стабільна", - сказав Куюн.

Нагадаємо:

У січні 2025 року великі національні мережі АЗС регулярно підвищували ціни на всю лінійку пального.