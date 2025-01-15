Українські АЗС знову підвищили ціни на пальне
Великі національні мережі АЗС знову підвищили ціни на всю лінійку пального.
Про це пише профільне видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".
На ОККО бензин і скраплений газ подорожчали на 50 копійок за літр, дизель – на 1 грн за літр. У WOG вся лінійка пального зросла на 75 копійок за літр.
З початку року бензин і газ на ОККО подорожчали на 1,50 грн/л, дизпальне – на 1,50 грн/л, відігравши повністю акцизне зростання. WOG додав 1,75 грн/л.
Продовжують зростати ціни і в регіональних мережах. Полтавський "Автотранс" додав до вартості "світлих" 1 грн/л. BVS підняли ціни тільки на дизель – на 50 копійок за літр.
На поодиноких працюючих заправках "Приват" вартість бензину А-95 зросла в середньому на 1,14 грн/л, до 57,08 грн/л, газу — на 1 грн/л, до 37,98 грн/л.
Крафтовий бензин "БРСМ-Нафти" за день зріс у середньому на 41 копійку за літр, дизель – на 7 копійок за літр, газ – на 24 копійки за літр. "Авантаж 7" додав 50 копійок за літр до всієї лінійки пального.
Зі слів представників паливних компаній, тенденція здорожчання пального збережеться і надалі.
"Не всі мережі поки відіграли збільшення акцизу, не кажучи про динаміку зовнішнього ринку й нестабільний валютний курс", – написало видання.
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Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський у вересні підписав закон про підвищення акцизів на пальне.
З 7 по 14 січня відбувся черговий етап підвищення цін на пальне на українських АЗС. Залежно від мережі й виду пального його вартість лише за 14 січня зросла на 0,20-2,50 грн/л.