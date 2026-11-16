Російський FPV-дрон 16 листопада влучив в автозаправний комплекс "Укрнафти" на Дніпропетровщині, серйозно пошкодивши його споруди та обладнання.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

За його словами, завдяки вжитим заходам безпеки ніхто не постраждав.

Удар серйозно пошкодив капітальні споруди АЗК, зокрема касову зону та обладнання.

Нагадаємо:

28 жовтня російський дрон атакував АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині, поранивши клієнта уламками.

3 листопада росіяни вдарили по заправці компанії на Рівненщині. Тоді постраждав оператор АЗК.