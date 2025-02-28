Пик "мертвого сезона": на украинских АЗС снизились цены на топливо
На украинских АЗС розничные цены на бензин, дизель, автогаз не существенно снизились в феврале 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены 28 февраля 2025 года составляют:
- на бензин А-95 56,91 гривны за литр (-0,05 гривны за месяц),
- на дизельное топливо 55,30 гривны за литр (-0,02 гривны),
- на автогаз 36,98 гривны за литр (-0,19 гривны).
Как отметил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, сейчас наблюдается пик "мертвого сезона" - потребление топлива минимальное, а его запасов немало. Поэтому есть высокая вероятность того, что в ближайшем будущем цены могут еще немного снизиться.
"Я уверен, что потенциал для снижения цен на гривну есть. Основной фактор - низкий спрос. Продажи сейчас фактически отсутствуют, поэтому их нужно стимулировать, а лучший способ - снижение цены. Поэтому вероятно, что цены на все виды топлива, такие как А-98, А-95, А-92 и дизель, могут снизиться.
Однако в отношении газа ситуация другая. Газ, по моему мнению, не имеет значительного потенциала для снижения, поскольку его цена уже стабильна", - сказал Куюн.
Напомним:
В январе 2025 года крупные национальные сети АЗС регулярно повышали цены на всю линейку топлива.