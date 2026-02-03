50 населених пунктів на Вінниччині та 50 тисяч людей на Одещині – без світла
Через масовану атаку росіян по енергетичним обʼєктам у Вінницькій та Одеській областях, у першій знеструмлено 50 населених пунктів, а у другій – 50 тисяч людей.
Про це повідомляє пресслужба Вінницької та Одеської ОВА.
На Вінниччині загарбники поцілили у обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів. Інформації про постраждалих не надходило.
Також ворог атакував енергетику на півдні Одещини. В результаті атаки понад 50 тисяч мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі.
Жертв після атаки немає, критична інфраструктура працює на генераторах.
Нагадаємо:
Через нічну масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру столиці Дарницький та Дніпровський райони Києва переважноʼ залишилися без тепла.
У Дарницькому та Дніпровському районах столиці, що знаходяться на лівому березі Дніпра, частково запровадили аварійні відключення світла після масованого обстрілу РФ.
Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ вночі 3 лютого у столиці пошкоджені багатоповерхівки, загорівся дитсадок, троє постраждалих.
Під ударом росіян у ніч на третє лютого опинилось вісім областей України. Окупанти переважно обстрілювати енергетичну інфраструктуру.