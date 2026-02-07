Окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки – ЦНС

Мешканців багатоквартирних будинків на тимчасово окупованій Луганщині зобов'яжуть сплачувати внески за капітальний ремонт житла – окупаційна влада не хоче бути відповідальною за руйнування внаслідок бойових дій.

Про це пише Центр національного спротиву.

Із 2027 року на тимчасово окупованій Луганщині мешканців багатоквартирних будинків зобов'яжуть сплачувати внески за капітальний ремонт житла.

Окупаційна адміністрація вже готує відповідну "законодавчу базу", подаючи це рішення як стандартну практику рф і необхідний крок для "відновлення житлового фонду", говориться у повідомленні.

Формально ініціативу пояснюють критичним станом будинків: 85% із понад 12 тисяч багатоквартирних будинків потребують капремонту.

Наразі основні роботи фінансуються через так званий "Фонд розвитку територій", однак замість реального відновлення зруйнованого війною житла витрати планують перекласти безпосередньо на мешканців ТОТ, більшість з яких перебуває у складному соціально-економічному становищі.

"Окупанти фактично знімають з себе відповідальність за наслідки бойових дій і багаторічної деградації інфраструктури", – говорять у ЦНС.

В умовах низьких доходів, безробіття та відсутності прозорого контролю нові внески ризикують перетворитися не на механізм відбудови, а на черговий фінансовий тягар для мешканців тимчасово окупованих територій.

"Подібна практика свідчить про системний підхід окупаційної влади до згортання соціальних зобов'язань, коли наслідки війни та управлінських провалів перекладаються на цивільне населення", – зазначає ЦНС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини незаконна адміністрація продовжує "перевірки безхазяйного майна" і між різними структурами окупаційної влади виникають суперечності щодо нього.

Центр національного спротиву повідомляє, що на тимчасово окупованій Луганщині окупаційна влада планує "законодавчо оформити" сільськогосподарські землі, власники яких були змушені тікати від бойових дій.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Херсонської області заявила, що завершила будівництво урядового кварталу під Генічеськом, хоч будівлі там були зведені ще до повномасштабного вторгнення.