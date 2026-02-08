Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Чернігівщині

Російські війська у ніч з 7 на 8 лютого атакували залізничну інфраструктуру на Чернігівщині.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Приміське та регіональне сполучення на Чернігівщині та Сумщині зазнає тимчасових змін, 8 лютого не курсуватимуть рейси між Сновськом і Бахмачем.

Крім того, внаслідок знеструмлень у регіоні було затримано поїзди №66 Київ — Суми та №114 Ужгород — Харків, але обидва вже фактично надолужили свою затримку.

Також зазначається, що ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ надалі належить до зон підвищеного ризику. Проїзд на ділянці забезпечують автобуси.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" запустила додатковий поїзд №213/214 Харків – Суми, який курсуватиме щоденно, починаючи з 7 лютого.