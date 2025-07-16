На Дніпропетровщині відновили електропостачання після ворожих обстрілів

ДТЕК повернув світло для 80 тисяч родин на Дніпропетровщині після ворожих обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

ДТЕК нагадав, що внаслідок атаки рф вночі 16 липня постраждав, зокрема, Кривий Ріг та інші населені пункти Дніпропетровської області.

"О пʼятій ранку енергетики ДТЕК заживив всі домівки, які втратили електропостачання через обстріли", – повідомили в компанії.

Нагадаємо:

У ніч проти 16 липня Росія здійснила комбіновану атаку на Кривий Ріг, одночасно застосувавши балістичну ракету та 28 дронів-камікадзе типу "Шахед".

У результаті комбінованої атаки бпла та балістики російські загарбники знищили промислове підприємство та пошкодили інфраструктурні обʼєкти у Кривому Розі.