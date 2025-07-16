Росіяни знищили підприємство та пошкодили інфраструктуру у Кривому Розі

У результаті комбінованої атаки бпла та балістики російські загарбники знищили промислове підприємство та пошкодили інфраструктурні обʼєкти у Кривому Розі.

Про це повідомляє Олександр Вілкул.

Вілкул повідомив, що вночі було зруйноване промислове підприємство, виникла пожежа. Жертв серед співробітників вдалось уникнути, оскільки вони перебували в укритті.

Окрім цього ворог поцілив у обʼєкти інфраструктури. Частина Кривого Рогу декілька годин була знеструмлена.

"До 04.45 всі пожежі було ліквідовано. На ранок, крім кількох абонентів, відновлено електропостачання. Вода також є. Трамвай та тролейбус працюють", – каже Вілкул.

Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Нагадаємо:

У ніч проти 16 липня Росія здійснила комбіновану атаку на Кривий Ріг, одночасно застосувавши балістичну ракету та 28 дронів-камікадзе типу "Шахед".