Росіяни за добу атакували 4 заправки на Житомирщині

Протягом доби, починаючи з ранку 12 вересня ворог атакував 4 автозаправні станції у Житомирській області.

Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Внаслідок атак на Житомирщину 12 та 13 вересня дві людини загинуло, ще двоє було госпіталізовано з пораненнями.

Пошкоджено об'єкти паливної та транспортної інфраструктури, цивільні будівлі, майно громадян.

Загалом від ворожих ударів постраждало 4 автозаправні комплекси в Звягельському та Коростенському районах, 3 цивільні автівки, продуктовий магазин, об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо:

Росіяни завдали ударів безпілотниками по залізничних об'єктах у Луцьку Волинської області та Фастові на Київщині.