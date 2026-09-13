Росіяни за добу атакували 4 заправки на Житомирщині
Ілюстративне фото
ДСНС
Протягом доби, починаючи з ранку 12 вересня ворог атакував 4 автозаправні станції у Житомирській області.
Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Внаслідок атак на Житомирщину 12 та 13 вересня дві людини загинуло, ще двоє було госпіталізовано з пораненнями.
Пошкоджено об'єкти паливної та транспортної інфраструктури, цивільні будівлі, майно громадян.
Загалом від ворожих ударів постраждало 4 автозаправні комплекси в Звягельському та Коростенському районах, 3 цивільні автівки, продуктовий магазин, об'єкт інфраструктури.
Нагадаємо:
Росіяни завдали ударів безпілотниками по залізничних об'єктах у Луцьку Волинської області та Фастові на Київщині.