Внаслідок обстрілів на ранок є знеструмлення у чотирьох областях

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях.

Про це інформує Міністерство енергетики України.

Міністерство повідомляє, що на Сумщині ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль енергетиків. Внаслідок атаки один працівник загинув, ще один поранений.

"Постраждалого доставлено до лікарні, де йому надається необхідна медична допомога. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого", – зазначено у повідомленні.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються споживачі на Миколаївщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 11 вересня знеструмлення після обстрілів РФ охопили удвічі більше областей. Нові знеструмлення фіксували у семи областях — Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій.