На Днепропетровщине восстановили электроснабжение после вражеских обстрелов
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ДТЭК вернул свет для 80 тысяч семей на Днепропетровщине после вражеских обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
ДТЭК напомнил, что в результате атаки рф ночью 16 июляпострадал, в частности, Кривой Рог и другие населенные пункты Днепропетровской области.
"В пять утра энергетики ДТЭК оживили все дома, которые потеряли электроснабжение из-за обстрелов", - сообщили в компании.
Напомним:
В ночь на 16 июля Россия осуществила комбинированную атаку на Кривой Рог, одновременно применив баллистическую ракету и 28 дронов-камикадзе типа "Шахед".
В результате комбинированной атаки бпла и баллистики российские захватчики уничтожили промышленное предприятие и повредили инфраструктурные объекты в Кривом Роге.