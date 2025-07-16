На Днепропетровщине восстановили электроснабжение после вражеских обстрелов

ДТЭК вернул свет для 80 тысяч семей на Днепропетровщине после вражеских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

ДТЭК напомнил, что в результате атаки рф ночью 16 июляпострадал, в частности, Кривой Рог и другие населенные пункты Днепропетровской области.

"В пять утра энергетики ДТЭК оживили все дома, которые потеряли электроснабжение из-за обстрелов", - сообщили в компании.

Напомним:

В ночь на 16 июля Россия осуществила комбинированную атаку на Кривой Рог, одновременно применив баллистическую ракету и 28 дронов-камикадзе типа "Шахед".

В результате комбинированной атаки бпла и баллистики российские захватчики уничтожили промышленное предприятие и повредили инфраструктурные объекты в Кривом Роге.