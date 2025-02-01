Молдова поставила до Придністровʼя першу партію газу

Молдова доставила першу партію газу до Придністровського регіону після заключення контракту щодо постачання 3 мільйонів кубометрів газу у позику.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА" із посиланням на відповідь Moldovagaz.

29 січня АТ "Молдовагаз" і ТОВ "Тираспольтрансгаз" підписали контракт про позику 3 мільйонів кубічних метрів природного газу для невизнаного регіону.

За словами очільника Moldovagaz Вадима Чебана, постачання мало початися вранці 1 лютого.

"Згідно з контрактом між "Молдовагазом" і "Тираспольтрансгазом", ці обсяги газу надаються як позика, що має бути повернута до 1 березня 2025 року", – зазначив Чебан.

У невизнаному Придністровʼї зазначили, що взяли газ у позику, аби зберегти тиск у трубі перед постачанням з Європи.

Раніше 31 січня прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про остаточну домовленість з Євросоюзом стосовно фінансової допомоги, яку нададуть країні для подолання енергетичної кризи – йдеться про 64 млн євро, з яких 20 млн передбачені на газ для Придністров'я.

Читайте також: Сектор без газу. Для чого Путін влаштував енергокризу в Придністров’ї?

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду за результатами зустрічі у Києві підтвердили можливість забезпечити енергетичні потреби жителів Придністровського регіону Молдови.