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Молдова спростила логістику для українців, які їдуть до аеропорту Кишинева

Андрій Муравський — 12 серпня, 18:34
Молдова спростила логістику для українців, які їдуть до аеропорту Кишинева
Укрзалізниця

У аеропорту Молдови стартував пілотний проект: щоденні безкоштовні автобусні поїздки для пасажирів, які прибувають до Кишинева поїздом з України та прямують до міжнародного аеропорту.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"У квітні в нас була тестова поїздка поїзда №351 Київ — Кишинів до станції Ревака. Тоді ця новина сподобалася багатьом людям, які подорожують до інших країн через Молдову, адже станція зовсім поруч з аеропортом", – говориться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначають, що тестова поїздка показала: попит на зупинку в Реваці є. "Молдовська сторона підготувалася і вже виділила автобуси, що возитимуть пасажирів від залізничної станції до аеропорту", – говориться у повідомленні.

Якщо є квиток на літак з аеропорту Молдови, то варто їхати поїздом №351/352 з Києва до Кишинева. Під час поїздки слід повідомити провіднику, що потрібно до аеропорту.

Не виходячи на центральному вокзалі Кишинева, можна їхати до станції Ревака і пересісти там на шатл. Доплачувати за проїзд в автобусі не потрібно.

"Наразі зупинка "Ревака" додасться лише на маршруті Київ — Кишинів. У зворотному напрямку пасажирам потрібно самостійно доїхати до центрального залізничного вокзалу Кишинева", – додають в УЗ.

Нагадаємо:

З 17 серпня за домовленістю між країнами, змінюється маршрут потяга Київ — Кишинів, що зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Раніше Укрзалізниця повідомила, що 28 червня потяг "Бессарабія" сполученням Київ – Кишинів переходить на щоденний графік руху.

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