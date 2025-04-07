У Придністров'ї припинено постачання газу

Постачання газу в Придністров'я припинено з технічних причин.

Про це повідомив міністр економічного розвитку невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) Сергій Оболоник, передає російський "Інтерфакс".

"Минулої суботи постачання природного газу в Придністров'я було припинено. Перерва, обумовлена технічними аспектами, триватиме до 8-9 квітня", - сказав Оболоник на селекторній нараді в понеділок.

За його словами, 8-9 квітня постачання газу буде відновлено, а разом із газом з'явиться і можливість відновити роботу системи централізованого опалення. Він підкреслив, що у зв'язку з різким похолоданням опалювальний сезон буде продовжено до 13 квітня.

На нараді зазначали, що в більшості освітніх установ регіону температура в навчальних класах опустилася до 13-16 градусів.

Нагадаємо:

Молдова офіційно схвалила закупівлю газу для Придністровʼя за 20 млн євро.