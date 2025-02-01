Молдова поставила в Приднестровье первую партию газа

Молдова доставила первую партию газа в Приднестровский регион после заключения контракта о поставках 3 миллионов кубометров газа взаймы.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА" со ссылкой на ответ Moldovagaz.

29 января АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" подписали контракт о займе 3 миллионов кубических метров природного газа для непризнанного региона.

По словам главы Moldovagaz Вадима Чебана, поставка должна была начаться утром 1 февраля.

"Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Тираспольтрансгазом", эти объемы газа предоставляются как заем, который должен быть возвращен до 1 марта 2025 года", - отметил Чебан.

В непризнанном Приднестровье отметили, что взяли газ взаймы, чтобы сохранить давление в трубе перед поставками из Европы.

Ранее 31 января премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил об окончательной договоренности с Евросоюзом относительно финансовой помощи, которую предоставят стране для преодоления энергетического кризиса - речь идет о 64 млн евро, из которых 20 млн предусмотрены на газ для Приднестровья.

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Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду по результатам встречи в Киеве подтвердили возможность обеспечить энергетические потребности жителей Приднестровского региона Молдовы.