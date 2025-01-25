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Зеленський та Санду підтвердили можливість забезпечити Придністровський регіон енергетикою

Володимир Тунік-Фриз — 25 січня, 15:01
Зеленський та Санду підтвердили можливість забезпечити Придністровський регіон енергетикою
Getty Images

Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду за результатами зустрічі у Києві підтвердили можливість забезпечити енергетичні потреби жителів Придністровського регіону Молдови.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Мая Санду та Володимир Зеленський підтвердили відданість спільному вирішенню енергетичної кризи у Придністровському регіоні Молдови.

"Рішуче засудили навмисне припинення Російською Федерацією постачання газу до Придністровського регіону Республіки Молдова, що спричинило гуманітарну кризу.

Сторони підтвердили свою прихильність і здатність забезпечити термінові й конкретні рішення для задоволення енергетичних потреб жителів Придністровського регіону, запобігання подальшій ескалації кризи та відновлення базових послуг", – йдеться у повідомленні.

Країни також погодились продовжувати спільну роботу із диверсифікації джерел енергетики, забезпечення енергетичної безпеки та та збереження незалежності від зовнішніх впливів.

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Нагадаємо:

Росія планує купувати газ для невизнаного Придністровʼя на європейському спотовому ринку через молдавську компанію Natural Gaz D.C. Кошти на це будуть виділені з бюджету РФ.

Молдова енергетика криза світ

енергетика

Зеленський та Санду підтвердили можливість забезпечити Придністровський регіон енергетикою
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