Придністров’я вперше закупило газ на біржі у Румунії через посередника

Невизнане Придністров’я вперше придбало газ на біржі у Румунії за посередництва "Молдовагазу".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

12 лютого компанія "Молдовагаз" поставить у Придністров’я 2,59 млн кубометрів газу, придбаних на біржі у Румунії Romanian Commodity Exchange EST за передплату від "Тираспольтрансгазу".

Напередодні, 11 лютого, "Молдовагаз" прокачав у Придністров’я ще 3 млн кубометрів газу "у борг" для підтримання стабільної робот газотранспортної системи.

Нагадаємо, 10 лютого в уряді Молдови заявили, що Тирасполь під тиском Москви відмовився приймати запропоновану ЄС допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи, а лідер невизнаного регіону повідомив, що газ купуватимуть за кредит від Росії.

Для постачання газу Придністров’ю угорською компанією потрібно буде використовувати частково і ГТС України.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь