Уряд Молдови зустрінеться з фермерами, які проти транзиту українського зерна

У Молдові урядовці зустрінуться з фермерами – ті переймаються, що транзит українського зерна може обмежити їхній доступ до залізничних перевезень і вимагають переглянути 50% знижку на залізничний транзит українських вантажів.

Про це пише RAIL.insider

У Молдові відбудеться розширене засідання уряду, присвячене транзиту українського зерна залізницею. Територією Молдови українські вантажі можуть прямувати до порту Рені, молдовських портів на Дунаї, а також до румунських портів.

Мета зустрічі — забезпечити аграріям Молдови пріоритетний доступ до залізничних перевезень і не допустити, щоб механізм транзиту українського зерна вплинув на внутрішній ринок.

У заході візьмуть участь представники асоціації "Сила фермерів", інших сільськогосподарських асоціацій, Міністерства інфраструктури та регіонального розвитку, Міністерства сільського господарства та харчової промисловості, а також ДП "Залізниця Молдови".

Як пише NewsMaker, уряд врахував прохання асоціації "Сила фермерів" та погодився на участь розширеної делегації.

На обговорення запросили представників й інших сільськогосподарських асоціацій, "щоб знайдені рішення відображали інтереси всього сектору та забезпечували баланс між потребами всіх залучених сторін".

Засідання відбудеться у другій половині дня 20 серпня у приміщенні уряду.

При цьому асоціація "Сила фермерів" вимагає переглянути 50% знижку на залізничний транзит українських вантажів через Молдову. Фермери заявили: якщо до 21 серпня влада не вживе заходів, то вони вийдуть на протести.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Молдова надає 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів, новий режим діє з 10 серпня до кінця року.

У серпні Укрзалізниця збільшила середньодобову передачу зерна через західні прикордонні переходи порівняно з липнем, але при цьому інфраструктура використовується лише на чверть потужностей.

У липні через російські атаки Україна втратила третину потужностей для експорту зерна через Чорне море. Можливості портів скоротилися з 6 млн до 4 млн тонн на місяць, а чотири з 13 великих зернових терміналів призупинили закупівлі.

За перші два тижні серпня експорт українського зерна скоротився на 75% порівняно з аналогічним періодом торік. Російські удари майже зупинили перевезення через чорноморські порти в розпал жнив.