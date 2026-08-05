Дністровське водосховище обміліло майже до рівня природного річища

Рівень води на окремих ділянках Дністра знизився до рівня природного річища

Через посуху в Європі рівень води у Дністровському водосховищі суттєво знизився – на окремих ділянках воно втратило характерні ознаки водосховища та більше нагадує природну річку.

Про це пише Міністерство економіки та довкілля.

З метою раціонального використання водних ресурсів Держводагентство у липні 2026 року вже обмежило право на спеціальне водокористування для 92 водокористувачів у басейні Дністра.

Хотинський водозабір також відчув наслідки тривалого маловоддя. Підприємство адаптувало систему водозабору, щоб забезпечити безперебійне централізоване водопостачання мешканців Хотинської громади.

Витрата води у створі міста Заліщики становила лише 38,8 м³/с, а прогноз Українського гідрометеорологічного центру свідчить, що впродовж серпня зберігатиметься спекотна погода з аномально низькою кількістю опадів.

Це може призвести до подальшого погіршення водогосподарської ситуації.

Представники Міністерства економіки зустрілися з колегами з Молдови – разом вони ознайомилися з ситуацією безпосередньо на місці та домовилися продовжувати спільну роботу для реагування на маловоддя.

Нагадаємо:

Рівень води в Дунаї продовжує знижуватись, і ділянка ріки в Сербії може стати несудноплавною – пасажирські перевезення там вже призупинили.