На всій окупованій території Запорізької області блекаут

На території Запорізької області, що знаходиться під російською окупацією зникло постачання світла.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Запорізької області під контролем РФ, Євгеній Балицький.

Повідомлення про повне знеструмлення окупованого регіону зʼявилось о 12:27.

Балицький не уточнив жодних деталей про причини відключення електроенергії. За словами окупаційного очільника регіону, ведуться роботи над відновленням постачання електроенергії.

Раніше 17 липня голова окупаційної адміністрації Запорізької області звинувачував Україну в ударах по високовольтному обладнанню, що за його словами спричинило блекаут у окремих містах в окупації.

Нагадаємо:

Ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України і спричинив на станції блекаут.