В Минэнерго прокомментировали задымление на ЗАЭС

В Министерстве энергетики Украины заявили, что линии соединения между подконтрольной Украине территорией и Запорожской атомной электростанцией работают в обычном режиме.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

"Линии электропередачи, которые соединяют Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции для обеспечения радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Минэнерго со ссылкой на информацию МАГАТЭ отметило, что задымление произошло из-за лесного пожара на безопасной от станции территории.

В течение дня 19 июля некоторые телеграмм-каналы распространили фото задымления на территории ЗАЭС. А ранее в этот день руководитель оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о тотальном блэкауте на оккупированной территории.

Напомним:

Вечером 12 июля на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) раздавались сотни выстрелов из стрелкового оружия.