Падіння цін змушує нафтові компанії урізати бюджети

Інвестиції у викопне паливо у 2025 році зменшаться вперше з часів пандемії Covid-19.

Про це пише Financial Times

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що у 2025 році витрати на видобуток нафти скоротяться на 6 відсотків. Це стане найбільшим падінням з 2016 року — за винятком пандемічних років — коли ціна нафти опускалась нижче 30 доларів за барель.

"Це перший випадок такого падіння, за винятком Covid, через зниження цін і попиту на нафту", – сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол.

Ціни на нафту знизилися з 82 до 65 доларів за барель після рішень ОПЕК про збільшення видобутку. Найбільш чутливими до коливань виявилися американські виробники сланцевої нафти, які скоротять інвестиції на 10 відсотків.

Водночас міжнародні нафтові компанії також зменшують витрати, надаючи перевагу прибутковості для акціонерів. За даними МЕА, цього року державні компанії Близького Сходу та Азії відповідатимуть за 40 відсотків усіх витрат на нафту і газ — проти 25 відсотків десять років тому.

У 2024 році інвестиції міжнародних компаній у чисту енергію склали 22 мільярди доларів — на 25 відсотків менше, ніж роком раніше. Загалом на викопне паливо у 2025 році планується витратити 1,1 трильйона доларів, тоді як на чисту енергетику — понад 2,2 трильйона доларів.

Хоча глобальні витрати на викопне паливо зменшаться на 2 відсотки, Китай та Індія продовжать будівництво нових вугільних електростанцій. Вперше за всю історію розвинені країни не розмістили жодного нового замовлення на турбіни для вугільних станцій.

"Збільшення використання вугілля в основному обумовлене міркуваннями енергетичної безпеки", – зазначив Бірол. "Китай мав гіркий досвід, коли була дуже спекотна погода, а гідроенергетика працювала дуже слабо".

У США, попри скепсис щодо зеленої енергетики, штучний інтелект та дата-центри створюють новий попит на електроенергію, що потребуватиме розвитку атомної, газової та відновлюваної генерації.

Окремо компанія Enverus повідомила, що зі 517 гігават проєктів у сфері відновлюваної енергетики 284 гігавати не потребують федеральної підтримки. "Якщо ці проєкти будуть реалізовані такими ж темпами, як і минулого року, цього буде достатньо, щоб підтримати сьогоднішні темпи будівництва протягом більше шести років", – сказала аналітик Enverus Коріанна Мах.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися після того, як у США зросли запаси бензину та дизельного пального більше, ніж очікувалося, а Саудівська Аравія знизила ціни на нафту для азійських покупців у липні.