Падение цен заставляет нефтяные компании урезать бюджеты

Инвестиции в ископаемое топливо в 2025 году уменьшатся впервые со времен пандемии Covid-19.

Об этом пишет Financial Times

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в 2025 году расходы на добычу нефти сократятся на 6 процентов. Это станет самым большим падением с 2016 года - за исключением пандемических лет - когда цена нефти опускалась ниже 30 долларов за баррель.

"Это первый случай такого падения, за исключением Covid, из-за снижения цен и спроса на нефть", - сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Цены на нефть снизились с 82 до 65 долларов за баррель после решений ОПЕК об увеличении добычи. Наиболее чувствительными к колебаниям оказались американские производители сланцевой нефти, которые сократят инвестиции на 10 процентов.

В то же время международные нефтяные компании также уменьшают расходы, отдавая предпочтение прибыльности для акционеров. По данным МЭА, в этом году государственные компании Ближнего Востока и Азии будут отвечать за 40 процентов всех расходов на нефть и газ - против 25 процентов десять лет назад.

В 2024 году инвестиции международных компаний в чистую энергию составили 22 миллиарда долларов - на 25 процентов меньше, чем годом ранее. Всего на ископаемое топливо в 2025 году планируется потратить 1,1 триллиона долларов, тогда как на чистую энергетику - более 2,2 триллиона долларов.

Хотя глобальные расходы на ископаемое топливо уменьшатся на 2 процента, Китай и Индия продолжат строительство новых угольных электростанций. Впервые за всю историю развитые страны не разместили ни одного нового заказа на турбины для угольных станций.

"Увеличение использования угля в основном обусловлено соображениями энергетической безопасности", - отметил Бирол. "Китай имел горький опыт, когда была очень жаркая погода, а гидроэнергетика работала очень слабо".

В США, несмотря на скепсис относительно зеленой энергетики, искусственный интеллект и дата-центры создают новый спрос на электроэнергию, что потребует развития атомной, газовой и возобновляемой генерации.

Отдельно компания Enverus сообщила, что из 517 гигаватт проектов в сфере возобновляемой энергетики 284 гигаватта не требуют федеральной поддержки. "Если эти проекты будут реализованы такими же темпами, как и в прошлом году, этого будет достаточно, чтобы поддержать сегодняшние темпы строительства в течение более шести лет", - сказала аналитик Enverus Корианна Мах.

Напомним:

Цены на нефть снизились после того, как в США выросли запасы бензина и дизельного топлива больше, чем ожидалось, а Саудовская Аравия снизила цены на нефть для азиатских покупателей в июле.