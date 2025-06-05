Ціни на нафту відреагували на неочікуване зростання запасів у США

Ціни на нафту знизилися після того, як у США зросли запаси бензину та дизельного пального більше, ніж очікувалося, а Саудівська Аравія знизила ціни на нафту для азійських покупців у липні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 14 центів (0,2%) — до 64,72 долара за барель. Американська нафта WTI подешевшала на 24 центи (0,4%) — до 62,61 долара за барель.

У середу ціни на нафту знизилися приблизно на 1% після того, як офіційні дані показали, що запаси бензину та дистилятів у США зросли більше, ніж очікувалося. Це свідчить про зниження попиту в найбільшій економіці світу.

Крім того, Саудівська Аравія — найбільший експортер нафти у світі — знизила липневі ціни на постачання для азійських покупців майже до найнижчого рівня за останні чотири роки.

"Хоча зниження цін виявилося меншим, ніж очікували, це свідчить про слабкий попит навіть у період пікового споживання", — зазначили аналітики ANZ.

Зниження цін Саудівською Аравією відбулося після того, як країни ОПЕК+ у вихідні домовилися збільшити видобуток на 411 тисяч барелів на день у липні. До ОПЕК+ входять країни-члени ОПЕК та їхні союзники, зокрема Росія.

Також на зниження цін вплинули слабкі економічні дані з США та напруженість у торговельних відносинах між США і Китаєм, зазначила незалежна аналітикиня Тіна Тенг.

Нагадаємо:

Американські нафтові компанії скорочують витрати та зупиняють бурові установки через мита Дональда Трампа, які підвищили витрати, а також падіння цін на нафту, що зменшує прибутки.