19 січня погодинні відключення електроенергії будуть по всій Україні

У понеділок графіки погодинних відключень електроенергії та та графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть у всіх регіонах України.

Про це інформує "Укренерго".

"19 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та та графіки обмеження потужності для промислових споживачів", – повідомляє "Укренерго" у Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – традиційно додає "Укренерго".

Нагадаємо:

В кількох регіонах України 17 січня були запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі.

У Київській області запровадили екстрені відключення світла через ситуацію в енергосистемі.

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що через низьку температуру та зношену інфраструктуру у Києві та області фіксуються постійні локальні аварії, ремонтники працюють над поверненням тепла 143 будинкам.

Днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії для підтримки регіонів, що найбільше постраждали від російського терору, повідомив керівник Офісу президента Кирил Буданов.