У деяких регіонах запровадили аварійні відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі, в кількох регіонах України запровадили екстрені відключення світла, однак в НЕК "Укренерго" не уточнили про які саме регіони йде мова.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону.

Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в "Укренерго".

Нагадаємо:

Міністр енергетики Шмигаль зазначив, що через низьку температуру та зношену інфраструктуру у Києві та області фіксуються постійні локальні аварії, ремонтники працюють над поверненням тепла 143 будинкам у столиці.