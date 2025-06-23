Лондон попередив Іран про "катастрофічну помилку" через блокування нафтового маршруту

Велика Британія попередила Іран, що обстріли американських баз або блокування Ормузської протоки стануть фатальною помилкою.

Про це пише Politico з посиланням на заяви міністра закордонних справ Великої Британії.

Іранський парламент підтримав рішення закрити Ормузьку протоку — критичний маршрут для глобальних нафтових перевезень. Остаточне рішення ухвалюватиме верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що попередив іранську сторону: дії проти американських військ або блокада Ормузу будуть "катастрофічною помилкою". Він вважає, що Іран це розуміє.

Позицію Британії підтримали США та ЄС. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що блокування Ормузу стало б "економічним самогубством", а верховний дипломат ЄС назвав це "небезпечним і невигідним".

Велика Британія була поінформована про авіаудари США, але не брала участі. Уряд не уточнив, чи приєднається до потенційного конфлікту, якщо він розгориться. Лондон закликає Іран повернутись до переговорів щодо його ядерної програми.

Нагадаємо:

Іранський парламент схвалив закриття Ормузької протоки, через яку експортують 20% світової нафти.

Два супертанкери, кожен з яких здатний перевозити близько 2 мільйонів барелів нафти, різко змінили курс в Ормузькій протоці після того, як удари США по Ірану підвищили ризик ескалації, що може зачепити комерційне судноплавство в регіоні.