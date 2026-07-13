Скандальний конкурс на посаду гендиректора Оператора ГТС оголосили наново

Наглядова рада ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" знову розпочала конкурсний відбір на посаду генерального директора компанії.

Про це йдеться на сторінці ОГТС у Facebook.

Рішення про початок відбору Наглядова рада ухвалила 9 липня. Прийом документів триватиме до 27 липня.

Попередній відбір кандидатів здійснюватиметься із залученням рекрутингової агенції Odgers.

З лютого 2026 року посаду в.о. генерального директора обіймає Наталія Бойко.

Нагадаємо:

Попередній гендиректор Дмитро Липпа ОГТС залишив посаду після завершення опалювального сезону 2024-2025. Він керував компанією з березня 2023 року.

Призначення нового гендиректора довго блокувалося представниками влади.

У листопаді 2025 року ЕП дізналася, що Наглядова рада компанії готує призначення Оксани Кривенко – фігурантки плівок НАБУ та людини ексміністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у корупції.

Після цього Кабінет міністрів вирішив призупинити конкурс через розслідування НАБУ.