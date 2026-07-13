В Україні пройшли перші довгострокові аукціони з продажу електрики: які результати

На Українській енергетичній біржі (УЕБ) відбулися перші довгострокові аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами строком на серпень-вересень.

Про це йдеться в пресрелізі УЕБ.

За результатами торгів енергокомпанії реалізували весь виставлений обсяг електроенергії – 92 232 МВт-год. До участі в аукціонах загалом було допущено 42 компанії.

Зокрема "Енергоатом" уклав 25 угод та продав 80 520 МВт-год. Середньозважена ціна продажу становила 5 012,53 грн/МВт-год при стартовій ціні у 4 700 грн/МВт-год.

"Укргідроенерго" уклало 4 угоди за середньозваженою ціною 4 700 грн/МВт-год. Загалом компанія реалізувала 11 712 МВт-год електроенергії.

"Перші результати торгів підтверджують зацікавленість учасників у використанні довгострокових ринкових інструментів.

Такі аукціони створюють додаткові можливості для прогнозованого планування діяльності як споживачів, так і виробників електричної енергії, а також сприяє розвитку прозорого, конкурентного та ліквідного ринку електроенергії в Україні", – коментує аукціони гендиректор УЕБ Олександр Коваленко.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомляв, що надалі цю систему планують розвивати до контрактів строком 5-7 років.

За його словами, це дозволить спростити залучення банківського фінансування та стимулювати інвестиції у будівництво нових генеруючих потужностей.

Нагадаємо:

17 червня уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії.

Також зазначалося, що завдяки цьому бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку.

10 липня після анонсу аукціонів Середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" впала до 1992 грн/МВт-год – найнижчого рівня з квітня 2024 року.