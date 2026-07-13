Росіяни атакували енергетику у трьох областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у трьох областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Харківську, Сумську і Запорізьку області.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 9 липня, станом на 09:30, воно було на 2,4% нижчим, ніж попереднього робочого дня.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 11:00-15:00.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський зустрівся із очільником НАК "Нафтогаз" та ексочільником ПАТ "Укрнафта" Сергієм Корецьким одразу після повідомлення про відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.