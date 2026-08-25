Група супроводу знищила дрон, який атакував ремонтників "Запоріжжяобленерго"

На Запоріжжі аварійну бригаду "Запоріжжяобленерго" атакував російський БпЛА, але військові знешкодили його: це вже п'ятий випадок, коли групи супроводу Сил оборони рятують життя ремонтників.

Про це розповіли у "Запоріжжяобленерго".

"Під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на Оріхівщині бригада "Запоріжжяобленерго" була атакована ворожим БпЛА. Люди вже працювали на автовишці, тож швидко евакуюватися фізично були не в змозі", – розповів керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

За його словами, військові, що "прикривали" енергетиків, спрацювали оперативно і

знешкодили дрон. Енергетики продовжили роботи та відновили електропостачання 5,5 тисяч споживачів на Оріхівщині, а їхні колеги із Запорізького РЕМ повернули світло більшій частині мешканців Кушугума та Балабиного.

За словами керівника компанії, лише від початку літа це вже п'ятий випадок, коли групи супроводу Сил оборони України рятують життя бригад "Запоріжжяобленерго".

Наразі на багатьох напрямках, де БпЛА окупаційних військ рф завдають постійних ударів, працювати нашим фахівцям без "прикриття" просто неможливо, каже він.

"За сприяння Міністерства енергетики, АТ "Українські розподільні мережі" та Запорізької ОВА в нас налагоджена тісна кооперація з військовими. Саме вони сьогодні захищають наших людей під час робіт, саме завдяки їм на цих територіях маємо час та можливість усувати пошкодження електромереж та повертати людям світло", – зазначив Стасевський.

Нагадаємо:

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.

"Запоріжжяобленерго" запустило власне виробництво трансформаторів, що дозволило відновлювати електропостачання за години замість тижня.