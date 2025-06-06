Бывших топ-чиновников "Запорожьеоблэнерго" объявили в международный розыск

Бюро экономической безопасности объявило в международный розыск бывших гендиректора и коммерческого директора "Запорожьеоблэнерго", которые скрываются за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Чиновников подозревают в служебной халатности, из-за которой государственное предприятие недополучило 730 млн грн.

По информации источников УП в правоохранительных органах, подозреваемыми являются:

- Гаврилов Михаил Леонидович (29.06.1980г.р., занимал должность генерального директора ПАО "Запорожьеоблэнерго");

- Митченко Виктор Викторович (08.12.1973р.н., занимал должность коммерческого директора ПАО "Запорожьеоблэнерго").

Напомним:

В мае БЭБ совместно с СБУ разоблачили бывших гендиректора и коммерческого директора "Запорожьеоблэнерго" в служебной халатности.

Следствием установлено, что общество получило лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению электроэнергии на территории Запорожской области и должно было заключить договоры по новым условиям с потребителями.

По данным БЭБ, в одном из заключенных договоров служащие неправильно определили класс напряжения и, как следствие, для расчета потребителя применялся другой, заниженный в 9 раз тариф на услуги по распределению электроэнергии.

По информации собственных источников ЭП, получателем энергии был завод абразивных материалов.

Детективы также установили, что ненадлежащее исполнение служебных обязанностей имело длительный и систематический характер. В частности, за пять лет государственное облэнерго недополучило более 730 млн грн доходов.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении бывшим гендиректору общества и коммерческому директору.