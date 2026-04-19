Орбан: Україна готова відновити "Дружбу" у понеділок, якщо Угорщина розблокує кредит

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав на платформі X.

При цьому очільник угорського уряду повторив свою позицію про те, що він розблокує кредит лише після того, як буде відновлено постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

"Через Брюссель ми отримали від України сигнал про те, що вона готова відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" вже в понеділок, за умови, що Угорщина скасує блокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро. Позиція Угорщини не змінилася: немає нафти – немає грошей. Як тільки постачання нафти буде відновлено, ми більше не будемо перешкоджати затвердженню кредиту", – написав Орбан.

Він також уточнив, що кредит на 90 млрд для України "не покладає на Угорщину жодного фінансового тягаря чи зобов'язань".

Після того, як партія чинного прем'єр-міністра Угорщини зазнала поразки на виборах 12 квітня, у Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Як відомо, Віктор Орбан заблокував схвалення цих ініціатив, звинувачуючи Україну у зупинці транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

Також писали, що Глава МЗС Андрій Сибіга доєднається до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у вівторок, 21 квітня, у Люксембурзі, щоб обговорити перспективи розблокування 90 млрд євро кредиту на 2026-27 роки.

