Зеленський пообіцяв, що нафтопровід "Дружба" відремонтують до кінця квітня

Президент Володимир Зеленський заявив, що нафтопровід "Дружба" буде відремонтований до кінця квітня.

Про це він сказав в ході спілкування з журналістами разом із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Зеленський зазначив, що нафтопровід буде відремонтований не повністю, але достатньо, щоб функціонувати.

"Резервуари всі не будуть відремонтовані, це довгий процес, але це питання про інше: чи спроможний він буде функціонувати? Так, до кінця квітня. Ми дуже віримо, що це буде збігатися з іншими обов'язками країн Євросоюзу, передусім Угорщини, які блокували ті чи інші важливі для нас рішення", –підкреслив президент.

Нафтопровід "Дружба" з кінця січня не працює для Угорщини та Словаччини післяпошкодження на українській ділянці, що спричинило політичну суперечку між Києвом, Будапештом і Братиславою щодо темпів ремонту та умов відновленнятранзиту.

5 березня стало відомо, що нафтопровід "Дружба" може запрацювати протягом місяця-півтора, повідомив президент України Володимир Зеленський.