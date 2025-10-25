Опалювальний сезон розпочнеться найближчими днями – Гринчук

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчим часом із настанням холодів, і уряд не планує затягувати його початок.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, це (початок опалювального сезону – ЕП) станеться найближчими днями. Знову очікуємо зниження температури. Затягування з боку уряду точно не буде в цьому питанні", - сказала Гринчук на пресконференції.

Вона уточнила, що в багатьох регіонах опалення вже подали до соціальних закладів і об'єктів критичної інфраструктури. Надалі кожен регіон самостійно ухвалюватиме рішення про запуск опалення для всіх споживачів, орієнтуючись на середньодобову температуру.

Згідно з чинними нормами, опалювальний сезон в Україні розпочинається, коли середня температура повітря тримається на рівні +8°C або нижче протягом трьох днів поспіль.

Нагадаємо:

Київ на порозі четвертого в умовах воєнного стану опалювального сезону, який буде найскладнішим за всі роки повномасштабної війни.

У НЕК "Укренерго" заявили, що почати постачання тепла в домівки українців можуть протягом 10 днів.