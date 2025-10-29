Стало відомо, коли почнеться опалювальний сезон для львів'ян

У Львові опалювальний сезон для житлового сектору розпочнеться з 3 листопада.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"З понеділка запускаємо опалення в житлових будинках по всьому місту. Тепло з'явиться у домівках протягом наступних 2–5 днів — залежно від системи опалення.Садочки, школи та лікарні вже отримують тепло", – написав він в Telegram.

Садовий зазначив, що у випадку непередбачуваних збоїв — потрібно повідомити про це на гарячу лінію міста, щоб працівники швидко все полагодили.

Нагадаємо:

10 жовтня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті відкладається початок опалювального сезону на кілька тижнів черед обстріли Росії.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні опалювальний сезон розпочнеться 28 жовтня.

З 28 жовтня в Україні 13 областей вже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків.