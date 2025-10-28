Теплопостачання до будинків підключають 13 областей

В Україні 13 областей вже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

"Є часткове підключення в 13 регіонах. Інші регіони також поступово продовжать підключення споживачів", – повідомив заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

"На сьогодні більше 55% об'єктів соціальної сфери вже підключені до тепла, серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч закладів освіти та понад 2 тисячі — закладів охорони здоров'я", – зазначив він.

Загалом для старту опалювального сезону до роботи були підготовлені більше ніж 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів теплових мереж, з яких 340 км було замінено, проведені капітальні ремонти та заміни котлів.

Ковальчук зауважив, що цей опалювальний сезон стартував за безпрецедентних атак нашого ворога на об'єкти енергетичної, теплової генерації. Об'єкти житлового фонду, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства щоденно потерпають від ворожих обстрілів.

"Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон. Хочу подякувати всім громадам, які достатньо зважено та ощадливо підходили до початку опалювального сезону", — додав він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні опалювальний сезон розпочнеться 28 жовтня.

В Києві від третього жовтня розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери.

10 жовтня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті відкладається початок опалювального сезону на кілька тижнів черед обстріли Росії.

25 жовтня міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчим часом із настанням холодів, і уряд не планує затягувати його початок.