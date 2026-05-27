Уряд спрямував три мільярда гривень на котельні, третину коштів – Києву

Уряд виділив з резервного фонду три мільярда гривень для встановлення 216 котелень, готуючи міста до початку зими в умовах російського енергетичного терору.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Три мільярда гривень з резервного фонду підуть на встановлення 216 блочно-модульних котелень, "щоб забезпечити будинки та квартири надійним теплопостачання в умовах російського енергетичного терору".

За словами очільниці уряду, з цієї суми 966 мільйонів гривень буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад два мільярда отримають регіони в межах реалізації планів стійкості.

"Ключове завдання для всіх ОВА та громад — оперативно встановити та запустит обʼєкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня", – зазначила Свириденко.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що кошти спрямовані на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та розвиток розподіленої теплової генерації.

"Йдеться про закупівлю блочно-модульних котелень, комплектуючих, а також проведення монтажних і будівельних робіт", – уточнив він.

За його словами, блочно-модульні котельні – це можливість швидко забезпечити тепло для лікарень, шкіл, житлових будинків у кризових сценаріях.

"Ми системно переходимо до моделі децентралізованого теплопостачання, яка дозволяє громадам залишатися стійкими навіть під час атак", – додав міністр.

Нагадаємо:

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва, але пізніше взяли і столицю в роботу.

Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради та Кабміну з проханням виділити з держбюджету 15 млрд грн на облаштування інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури, розбудову когенерації та створення систем резервного теплопостачання міста.