В ДТЕК пояснили, чому в Києві складна ситуація зі світлом

Київ втратив частину власного джерела електроенергії, тому що росія з осені системно б'є по енергетиці столиці.

Про це пояснюють в ДТЕК.

Підкреслюється, що удари були цілеспрямовані: по генерації та ключових вузлах передачі електроенергії.

"Через це Київ втратив частину власного джерела світла і став більше залежати від електроенергії з інших регіонів. Ворог також намагається зірвати саме цю передачу та ізолювати місто від енергосистеми країни", – зазначають в компанії.

Крім цього, ситуацію ускладнює холод. Коли немає тепла, люди змушені грітись електроприладами.

"У години, коли з'являється світло, тисячі приладів вмикаються одночасно. Ослаблені мережі не витримують та виникають аварії, особливо на лівому березі", – інформує ДТЕК.

Нагадаємо:

Станом на ранок 27 січня у столиці після російської атаки уночі 24 січня без опалення залишаються понад 900 житлових багатоповерхівок.

Для відновлення централізованого опалення в частині будинків Києва тимчасово обмежено постачання гарячої води – теплова потужність йде на відновлення теплопостачання.