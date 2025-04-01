Казахстан видобув рекордний обсяг нафти й газового конденсату, попри квоти ОПЕК

У березні Казахстан досяг рекордного рівня видобутку нафти та газового конденсату – 8,95 млн тонн, або 2,17 млн барелів на добу (б/д).

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що це більше за лютневий показник у 2,15 млн б/д, згідно з даними Міністерства енергетики країни.

Основний приріст забезпечило найбільше нафтове родовище країни – Тенгіз, а також стабільний експорт через Каспійський трубопровідний консорціум (КТК).

Водночас Казахстан продовжив перевищувати виробничі квоти ОПЕК+, хоча раніше обіцяв їх дотримуватися під тиском Саудівської Аравії та Росії.

Згідно з домовленостями в межах ОПЕК+, Казахстан має обмеження лише на видобуток сирої нафти – 1,468 млн б/д, тоді як у березні цей показник зріс до 1,88 млн б/д проти 1,83 млн б/д у лютому.

Експорт через КТК залишався стабільним, хоча в лютому-березні інфраструктуру цього маршруту атакували безпілотники. Однак на початку квітня російський транспортний нагляд несподівано зупинив два окремі причальні пристрої, що може вплинути на постачання нафти сорту CPC Blend у квітні.

Нагадаємо:

У четвер ОПЕК+ оприлюднила новий графік додаткового скорочення видобутку нафти для семи країн-учасниць організації.

Казахстан збільшив видобуток сирої нафти і газового конденсату в лютому на 13% в порівнянні з січнем до рекордних 2,12 млн барелів на добу.